Корнеева, вероятно, вновь будет тренироваться в академии Надаля

Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева в интервью «СЭ» отметила, что в следующем сезоне, скорее всего, будет базироваться в Испании.

— С момента последнего разговора с «СЭ» вы определились с агентом. Насколько это был сложный выбор?

— Мы долго решали этот вопрос с родителями. Общались со многими агентствами, но в итоге наш выбор остановился на Star Wing Sports. С которыми сразу сложились добрые и доверительные отношения. С Саломоном Куртцером (также является агентом Карена Хачанова и Анастасии Гурьевой. — Прим. «СЭ») мы всегда на связи по любому вопросу.

— Означает ли это, что с нового сезона вы будете базироваться в Европе?

— Как раз сейчас Саломон ведет переговоры с академией Рафаэля Надаля. Надеюсь, что все получится (ранее Алина уже занималась в Rafa Nadal Academy, но предпочла вернуться в Москву из-за привязанности к дому и своим тренерам. — Прим. «СЭ»).

Сейчас Корнеева занимает 162-е место в рейтинге WTA.