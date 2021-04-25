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Кирстя обыграла Мертенс в финале турнира WTA в Стамбуле

19:10
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Румынская теннисистка Сорана Кирстя выиграла турнир WTA в Стамбуле (Турция).

В финале Кирстя обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:1, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Сорана Кирстя (Румыния) — Элисе Мертенс (Бельгия, 1, WC) — 6:1, 7:6 (7:3)

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