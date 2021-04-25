Барти выиграла турнир в Штутгарте
16:57
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира WTA в Штутгарте (Германия).
В финале австралийке противостояла Арина Соболенко из Белоруссии. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — 3:6, 6:0, 6:3
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