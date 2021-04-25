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Барти выиграла турнир в Штутгарте

16:57
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Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира WTA в Штутгарте (Германия).

В финале австралийке противостояла Арина Соболенко из Белоруссии. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — 3:6, 6:0, 6:3

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