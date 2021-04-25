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Эшли Барти и Дженнифер Брэди выиграли турнир в Штутгарте в парном разряде

20:03
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Эшли Барти и Дженнифер Брэди стали победителями турнира WTA в Штутгарте (Германия) в парном разряде. В финале они обыграли Дезайри Кравчук и Бетани Маттек-Сэндз — 6:4, 5:7, 10:5.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Эшли Барти/Дженнифер Брэди (Австралия/США) — Дезайри Кравчук/Бетани Маттек-Сэндз (США, 1) — 6:4, 5:7, 10:5

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