Эшли Барти и Дженнифер Брэди выиграли турнир в Штутгарте в парном разряде
20:03
Эшли Барти и Дженнифер Брэди стали победителями турнира WTA в Штутгарте (Германия) в парном разряде. В финале они обыграли Дезайри Кравчук и Бетани Маттек-Сэндз — 6:4, 5:7, 10:5.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Эшли Барти/Дженнифер Брэди (Австралия/США) — Дезайри Кравчук/Бетани Маттек-Сэндз (США, 1) — 6:4, 5:7, 10:5
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