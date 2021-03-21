Киченок и Олару стали победителями турнира в Санкт-Петербурге
15:28
Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде.
В финале они обыграли американский дуэт Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария со счетом 2:6, 6:3, 10:8
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 1) — Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 2) — 2:6, 6:3, 10:8
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