Киченок и Олару стали победителями турнира в Санкт-Петербурге

Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде.

В финале они обыграли американский дуэт Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария со счетом 2:6, 6:3, 10:8

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 1) — Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 2) — 2:6, 6:3, 10:8