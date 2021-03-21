Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

В финале ей противостояла другая представительница России — Маргарита Гаспарян. Однако она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы по ходу второго сета.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока