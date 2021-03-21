Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге
17:36
Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
В финале ей противостояла другая представительница России — Маргарита Гаспарян. Однако она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы по ходу второго сета.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока
15
Зачет
vs
2
Офсайд
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