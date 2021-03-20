Американки Кристиан и Сантамария победили Калашникову и Кудрявцеву в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

Американки Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 1/2 финала вторые «сеяные» одолели представительницу Грузии Оксану Калашникову и россиянку Аллу Кудрявцеву.

Соперницами Кристиан и Сантамари станут украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 2) — Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 5:7, 6:4, 10:4