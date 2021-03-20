Американки Кристиан и Сантамария победили Калашникову и Кудрявцеву в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге
20:23
Американки Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 1/2 финала вторые «сеяные» одолели представительницу Грузии Оксану Калашникову и россиянку Аллу Кудрявцеву.
Соперницами Кристиан и Сантамари станут украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 2) — Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 5:7, 6:4, 10:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/12/1/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...