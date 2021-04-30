Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде
15:13
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.
В первом круге турнира Касаткина обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1).
Во втором круге Касаткина сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, которая победила другую россиянку, Веру Звонареву.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1)
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