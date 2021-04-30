Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге турнира Касаткина обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1).

Во втором круге Касаткина сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, которая победила другую россиянку, Веру Звонареву.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1)