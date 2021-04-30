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Звонарева проиграла Соболенко в первом круге турнира в Мадриде

13:22
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Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге турнира в Мадриде уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Соболенко встретится с победительницей матча Ирина Бегу Румыния) — Дарья Касаткина (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 6:1, 6:2

Каролина Мухова (Чехия) — Ван Цян (Китай) — 6:1, 6:3

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