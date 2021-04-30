Павлюченкова одержала победу над Кис в первом круге турнира WTA в Мадриде
17:41
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Мэдисон Кис в первом круге турнира WTA в Мадриде со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта и один раз подала навылет.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова — Кори Гауфф.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Мэдисон Кис (США) - 7:5, 6:2
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