Павлюченкова одержала победу над Кис в первом круге турнира WTA в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Мэдисон Кис в первом круге турнира WTA в Мадриде со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта и один раз подала навылет.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова — Кори Гауфф.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Мэдисон Кис (США) - 7:5, 6:2