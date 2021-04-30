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Павлюченкова одержала победу над Кис в первом круге турнира WTA в Мадриде

17:41
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Мэдисон Кис в первом круге турнира WTA в Мадриде со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта и один раз подала навылет.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова — Кори Гауфф.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Мэдисон Кис (США) - 7:5, 6:2

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