Касаткина удивилась своей статистике: она ни разу не проиграла, когда побежала в первом сете

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, поделилась своими эмоциями от игры в нынешнем сезоне. Спортсменка не потерпела ни одного поражения в матче, где выигрывала первый сет.

«Я сама удивилась этой статистике. Знаю, что мне самой нравится играть матчи из трех сетов и нравится побеждать, если проигрываю первый сет.

Выигрывая первый сет, я набираюсь уверенности. Начало первого сета очень важно. Это как попутный ветер — очень помогает", — цитирует Дарью Tennis Majors.

На итоговом турнире WTA Дарья проиграла польской теннисистке Иге Свентек и одержала победу над американкой Кори Гауфф. В следующей встрече 25-летняя теннисистка будет биться за выход в полуфинал против Каролин Гарсии.