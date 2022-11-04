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Сегодня, 13:50

Ольховский назвал Гарсию фаворитом в матче с Касаткиной

Иван Шитик
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что француженка Каролин Гарсия является фаворитом в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA против россиянки Дарьи Касаткиной.

«Я говорил до турнира, что, если Касаткина выиграет хотя бы один матч, это уже будет хорошо. Гарсия будет фаворитом в следующем матче, но это не значит, что у Дарьи нет шансов, пусть попробует ее обыграть. Если она выйдет в полуфинал, это будет очень здорово», — сказал Ольховский ТАСС.

Ранее Касаткина победила американку Кори Гауфф в игре второго тура. В следующем матче она встретится с Гарсией, победительница этой встречи выйдет в полуфинал соревнований вместе с представительницей Польши первой ракеткой мира Игой Свентек.

Источник: https://tass.ru/sport/16246937
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
Каролин Гарсия
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