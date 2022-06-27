Касаткина сохранила шестое место в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) 27 июня опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила шестое место. Вероника Кудерметова осталась на девятой позиции в чемпионской гонке.

Екатерина Александрова опустилась с 16-го на 17-е место. Людмила Самсонова потеряла пять позиций и теперь занимает 52-е место.

На первом месте осталась польская теннисистка Ига Свентек. На втором место находится представительница Туниса Онс Жабер. Тройку замыкает американка Кори Гауфф. Первая десятка рейтинга не претерпела изменений.

Чемпионская гонка WTA (27 июня):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7290 очков

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990

3 (3). Кори Гауфф (США) — 2262

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2232

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 2182

6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2071

7 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2008

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1816

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783

10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1756

17 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1316...

52 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 537