Свентек вышла во второй круг Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла хорватку Яну Фетт в первом круге Уимблдона — 6:0, 6:3.

Таким, образом первая ракетка мира вышла во второй круг турнира «Большого шлема» и встретится с Лесли Керкхове (Нидерланды).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша) — Яна Фетт (Хорватия) — 6:0, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 18) — 6:2, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, 13) — Марина Заневская (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:3