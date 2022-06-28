Свентек вышла во второй круг Уимблдона
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла хорватку Яну Фетт в первом круге Уимблдона — 6:0, 6:3.
Таким, образом первая ракетка мира вышла во второй круг турнира «Большого шлема» и встретится с Лесли Керкхове (Нидерланды).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша) — Яна Фетт (Хорватия) — 6:0, 6:3
Айла Томлянович (Австралия) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 18) — 6:2, 6:3
Барбора Крейчикова (Чехия, 13) — Марина Заневская (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:3
Новости