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Сегодня, 21:38

WTA начала расследование против двух тренеров из-за неподобающего поведения в отношении теннисисток

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) начала расследование против двух тренеров из-за «неподобающего поведения в отношении теннисисток», утверждает The Telegraph.

Руководство WTA ведет расследование против двух работающих с ведущими игроками тренеров, которые подозреваются в непрофессиональном поведении по отношению к теннисисткам.

WTA ранее объявила об учреждении новой должности — директора по защите.

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