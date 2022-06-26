WTA начала расследование против двух тренеров из-за неподобающего поведения в отношении теннисисток

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) начала расследование против двух тренеров из-за «неподобающего поведения в отношении теннисисток», утверждает The Telegraph.

Руководство WTA ведет расследование против двух работающих с ведущими игроками тренеров, которые подозреваются в непрофессиональном поведении по отношению к теннисисткам.

WTA ранее объявила об учреждении новой должности — директора по защите.