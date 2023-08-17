В ночь с четверга на пятницу, 13-й номер мирового рейтинга WTA Дарья Касаткина сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко в рамках 1/8 финала турнира в Цинциннати (США). Ориентировочное время начала матча — 00.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Касаткина — Соболенко в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». Текстовая трансляция игры будет доступна на нашем сайте «СЭ».

26-летняя россиянка располагается на 13-й строчке рейтинга WTA. 25-летняя представительница Белоруссии находится на 2-м месте мирового рейтинга.

Белоруска стартовала со второго круга, где с трудом одолела американку Энн Ли (7:5, 2:6, 6:4). Россиянка по сетке в Цинциннати прошла Питон Стирнс из США (6:2, 6:1) и француженку Варвару Грачеву (6:3, 6:1).

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