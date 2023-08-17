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Сегодня, 23:15

Рыбакина отказалась продолжать матч против Паолини и вылетела с «мастерса» в Цинциннати

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла завершить матч 3-го круга турнира серии «мастерс» в Цинциннати против итальянки Ясмин Паолини.

При счете 6:4, 2:5 спортсменка отказалась продолжать игру из-за травмы.

Благодаря отказу Рыбакиной Паолини вышла в четвертьфинал турнира, в котором встретится с победителем пары Линда Носкова (Чехия, Q) — Коко Гауфф (США, 7).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 4:6, 5:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Елена Рыбакина
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