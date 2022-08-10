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Сегодня, 04:39

Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская тенниситка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге турнира в Торонто. В трех сетах она проиграла канадке Бьянке Андрееску.

В следующем круге канадская теннисистка встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла соотечественницу Каролин Гарсию.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья Касаткина (Россия) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Бьянка Андрееску
Дарья Касаткина
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