Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто

Российская тенниситка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге турнира в Торонто. В трех сетах она проиграла канадке Бьянке Андрееску.

В следующем круге канадская теннисистка встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла соотечественницу Каролин Гарсию.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья Касаткина (Россия) — 7:6 (7:5), 6:4