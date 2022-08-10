Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто
Российская тенниситка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге турнира в Торонто. В трех сетах она проиграла канадке Бьянке Андрееску.
В следующем круге канадская теннисистка встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла соотечественницу Каролин Гарсию.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья Касаткина (Россия) — 7:6 (7:5), 6:4
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