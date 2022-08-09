Кудерметова выбыла из турнира в Торонто
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла австралийке Айле Томлянович в первом круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:3).
В следующем круге Томлянович сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Айла Томлянович (Австралия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:3)
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