Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:56

Кудерметова выбыла из турнира в Торонто

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла австралийке Айле Томлянович в первом круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:3).

В следующем круге Томлянович сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:3)

Теннис
Вероника Кудерметова
2
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
Василий Конов: «Я бы очень порадовался, если бы Андрюша Малахов пришел на «Матч ТВ» делать какую-нибудь программу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серена Уильямс намекнула, что в скором времени завершит карьеру
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости