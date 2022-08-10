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Сегодня, 07:18

Хэмилтон обратился к Серене Уильямс, которая намерена завершить карьеру после US Open

Анна Горшкова
Корреспондент
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс, которая сообщила о скором завершении карьеры.

«Икона! Королева! Лучшая теннисистка всех времен! Мы любим тебя, Серена», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

9 августа Серена Уильямс объявила, что завершит карьеру в этом году. 40-летняя спортсменка допустила, что US Open может стать для нее последним турниром.

Теннис
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Серена Уильямс
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