Во вторник, 15 августа, датская теннисистка Каролин Возняцки сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 19:30 (по московскому времени).

Варвара Грачева имеет в своем активе 7 титулов ITF. Ранее теннисистка выступала за Россию, но летом 2023 года сменила спортивное гражданство на французское.

Возняцки вернулась в тур после 3 с половиной лет перерыва. Каролин — экс-первая ракетка мира, победительница Australian Open-2018 и 30 турниров WTA в одиночном разряде.

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

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