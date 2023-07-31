Теннис: турниры WTA в августе 2023 и кто из россиянок играет
Календарь на август включает в себя по два турнира WTA серии Masters 1000 и категории 250, а также турнир серии «Большого шлема» US Open, который стартует в конце месяца.
WTA Masters 1000 — турнир Canadian Open
Даты: 7 — 12 августа
Где: Торонто, Канада
Покрытие: хард
Матчи турнира в Монреале и Торонто проходят на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. Турнирная сетка рассчитана на 56 участниц. Призовой фонд составляет 2,7 миллиона долларов. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.
WTA Masters 1000 — турнир Western & Southern Open
Даты: 13 — 19 августа
Где: Цинциннати, США
Покрытие: хард
Соревнования проходят в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Участие в турнире принимает 56 теннисисток. Призовой фонд составляет 2 527 250 долларов. Действующей победительницей является представительница Франции Каролин Гарсия.
Среди россиянок к участию заявлены Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова.
WTA 250 — Tennis in the Land
Даты: 20 — 26 августа
Где: Кливленд, США
Покрытие: хард
В турнире примут участие 32 теннисистки. Призовой фонд составляет около 259 тысяч долларов. Действующей победительницей является российская теннисистка Людмила Самсонова.
Открытый чемпионат США (US Open), турнир «Большого шлема»
Даты: 28 августа — 10 сентября
Где: Нью-Йорк, США
Покрытие: хард
Один из четырех турниров серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра. Действующей чемпионкой является Ига Швентек.
Cреди российских теннисисток в число участниц входят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.
Сетки теннисных турниров WTA в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».