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Сегодня, 19:14

Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Пейтон Стирнс в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 9 минут.

Касаткина за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. У Стирнс — 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Каролин Возняцки (Дания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США, WC) — 6:2, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина
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