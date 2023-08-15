Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Пейтон Стирнс в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 9 минут.
Касаткина за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. У Стирнс — 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Каролин Возняцки (Дания).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США, WC) — 6:2, 6:1
Новости