Во вторник, 15 августа, российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против американки Пейтон Стирнс в первом круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 18:00 (по московскому времени).

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Дарья Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014).

Пейтон Стирнс имеет в своем активе 5 титулов ITF. Cоперницы встречались в 2023 году в третьем круге турнира «Большого шлема» Roland Garros. Тогда победу одержала российская теннисистка.

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