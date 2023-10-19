Хромачева в паре с Якупович вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке
Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Словении Далила Якупович пробились в полуфинал парного турнира в Клуж-Напоке.
В четвертьфинале они обыграли бельгийскую пару Грит Миннен и Янина Викмайер со счетом 6:1, 6:2.
Следующими соперницами Хромачевой и Якупович станут победительницы матча Алисия Паркс/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния, 1) — Джоди Беррейдж/Жиль Тайхманн (Великобритания/Швейцария).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Далила Якупович/Ирина Хромачева (Словения/Россия) — Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия, 3) — 6:1, 6:2
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