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Сегодня, 13:37

Хромачева в паре с Якупович вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Словении Далила Якупович пробились в полуфинал парного турнира в Клуж-Напоке.

В четвертьфинале они обыграли бельгийскую пару Грит Миннен и Янина Викмайер со счетом 6:1, 6:2.

Следующими соперницами Хромачевой и Якупович станут победительницы матча Алисия Паркс/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния, 1) — Джоди Беррейдж/Жиль Тайхманн (Великобритания/Швейцария).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Далила Якупович/Ирина Хромачева (Словения/Россия) — Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия, 3) — 6:1, 6:2

Теннис
Ирина Хромачева
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