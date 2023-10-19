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Сегодня, 13:32

Рахимова и Соснович вышли в полуфинал парного турнира в Наньчане

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Камилла Рахимова и белоруска Александра Соснович вышли в полуфинал парного турнира в Наньчане.

В 1/4 финала они обыграли Терезу Михаликову из Словакии и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.

Следующими соперницами Рахимовой и Соснович станут Лаура Зигемунд и Вера Звонарева (Германия/Россия, 2), которые в четвертьфинале обыграли Луксику Кумкхум и Пенгтарн Плипуеч (Таиланд) — 6:3, 7:6 (7:5).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Тереза Михаликова/Сюй Ифань (Словакия/Китай, 3) — 6:4, 6:4

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 2) — Луксика Кумкхум/Пенгтарн Плипуеч (Таиланд) — 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
Камилла Рахимова
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