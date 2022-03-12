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Сегодня, 07:20

Гауфф в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе встретится с Халеп

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Кори Гауфф во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Клер Лю со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Гауфф сделала 2 эйса и 8 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Гауфф встретится с румынкой Симоной Халеп.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 16) — Клер Лю (США, WC) — 6:1, 7:6 (7:4)

Кори Гауфф
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