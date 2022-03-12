Касаткина сыграет с Кербер в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Определился соперник российской теннисистки Дарьи Касаткиной по третьему кругу турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге Касаткина встретится с немкой Ангелик Кербер, которая победила китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:2, 5:7, 6:4.
Победитель матча Касаткина — Кербер встретится в четвертом круге с победителем игры Ига Свентек (Польша) — Клара Таусон (Дания).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелик Кербер (Германия, 15) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:2, 5:7, 6:4
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