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Сегодня, 09:43

Касаткина сыграет с Кербер в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент

Определился соперник российской теннисистки Дарьи Касаткиной по третьему кругу турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге Касаткина встретится с немкой Ангелик Кербер, которая победила китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:2, 5:7, 6:4.

Победитель матча Касаткина — Кербер встретится в четвертом круге с победителем игры Ига Свентек (Польша) — Клара Таусон (Дания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелик Кербер (Германия, 15) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:2, 5:7, 6:4

Теннис
Анжелика Кербер
Дарья Касаткина
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