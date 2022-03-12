Касаткина сыграет с Кербер в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Определился соперник российской теннисистки Дарьи Касаткиной по третьему кругу турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В третьем круге Касаткина встретится с немкой Ангелик Кербер, которая победила китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:2, 5:7, 6:4. Победитель матча Касаткина — Кербер встретится в четвертом круге с победителем игры Ига Свентек (Польша) — Клара Таусон (Дания). Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 8 369 455 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Ангелик Кербер (Германия, 15) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:2, 5:7, 6:4