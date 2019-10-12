Гауфф стала первой финалисткой турнира в Линце
16:43
Американка Кори Гауфф вышла в финал турнира в Линце. В 1/2 финала она в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 победила Андрею Петкович из Германии.
Соперницей Гауфф по финалу станет победительница встречи между россиянкой Екатериной Александровой и Еленой Остапенко из Латвии.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кори Гауфф (США, LL) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:4