Гауфф стала первой финалисткой турнира в Линце

Американка Кори Гауфф вышла в финал турнира в Линце. В 1/2 финала она в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 победила Андрею Петкович из Германии.

Соперницей Гауфф по финалу станет победительница встречи между россиянкой Екатериной Александровой и Еленой Остапенко из Латвии.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кори Гауфф (США, LL) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:4