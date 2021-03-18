Гасанова обыграла Павлюченкову во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге
21:25
Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге (1:6, 7:6, 7:6). Матч продолжался три часа и три минуты.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4)
2
Зачет
vs
0
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