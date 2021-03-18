Гасанова обыграла Павлюченкову во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго раунда турнира WTA в Санкт-Петербурге (1:6, 7:6, 7:6). Матч продолжался три часа и три минуты.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4)