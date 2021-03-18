Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
17:50
Российская теннисистка Дарья Касаткина 18 марта в матче 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге в трех сетах обыграла белоруску Александру Соснович — 5:7, 6:3, 7:6 (7:2).
Соперницы провели на корте два часа и 52 минуты.
В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет против победителя в паре Вероника Кудерметова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Александра Соснович (Белоруссия) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:2)
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...