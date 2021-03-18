Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина 18 марта в матче 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге в трех сетах обыграла белоруску Александру Соснович — 5:7, 6:3, 7:6 (7:2).

Соперницы провели на корте два часа и 52 минуты.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет против победителя в паре Вероника Кудерметова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Александра Соснович (Белоруссия) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:2)