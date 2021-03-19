Калинская пробилась в 1/4 финала турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира в Монтеррее. В двух сетах она выиграла у Нины Стоянович из Сербии.

Также в 1/4 финала вышли американка Энн Ли и швейцарка Виктория Голубич.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энн Ли (США, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 6:3

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:1

Анна Калинская (Россия, Q) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:3