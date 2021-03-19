Калинская пробилась в 1/4 финала турнира в Монтеррее
06:32
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира в Монтеррее. В двух сетах она выиграла у Нины Стоянович из Сербии.
Также в 1/4 финала вышли американка Энн Ли и швейцарка Виктория Голубич.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энн Ли (США, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 6:3
Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:1
Анна Калинская (Россия, Q) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:3
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