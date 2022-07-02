Корне обыграла Свентек в третьем круге Уимблдона-2022. Беспроигрышная серия полячки длилась 37 матчей

Французская теннисистка Ализе Корне обыграла Игу Свентек из Польши в третьем круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:2.

Корне выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У Свентек — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Беспроигрышная серия Свентек длилась 37 матчей.

В следующем круге Корне сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ализе Корне (Франция) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:2

Петра Мартич (Хорватия) — Джессика Пегула (США, 8) — 6:2, 7:6 (7:5)

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:6 (7:4), 7:5