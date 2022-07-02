Корне после победы над Свентек: «Я как хорошее вино, с годами становлюсь лучше»

Корне сравнила победу над Свентек с победой над Уильямс в 2014 году

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала победу над полячкой Игой Свентек в третьем круге Уимблдона-2022 (6:4, 6:2).

«Это напоминает мне матч, в котором я победила Серену Уильямс на этом же корте, 8 лет назад. Этот корт для меня, как счастливый талисман. Я чувствовала, что смогу победить. Каким-то образом, у меня была эта вера. Даже несмотря на ее беспроигрышную серию из 37 матчей. Я была очень сосредоточена. Я как хорошее вино — с годами становлюсь лучше. Вот как это можно объяснить.

Я хочу сказать, что являюсь фанаткой игры Иги. Она настолько талантлива. Превосходный игрок и лицо женского тенниса. Я очень польщена, что победила ее сегодня», — сказала Корне после матча.

Для 32-летней француженки это первая победа над первой ракеткой мира с 2014 года, когда она победила американку Серену Уильямс в третьем круге Уимблдона (1:6, 6:3, 6:4).

В четвертом круге Корне сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.