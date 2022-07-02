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Сегодня, 18:30

Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона-2022

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Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех в третьем круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:1.

На победу у двукратной победительницы турниров «Большого шлема» ушел 1 час 8 минут.

В четвертом круге Халеп встретится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Петра Квитова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 16) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:4, 6:1

Теннис
Wimbledon
Петра Квитова
Симона Халеп
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