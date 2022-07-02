Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона-2022
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех в третьем круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:1.
На победу у двукратной победительницы турниров «Большого шлема» ушел 1 час 8 минут.
В четвертом круге Халеп встретится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) — Петра Квитова (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 16) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:4, 6:1
Новости