Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

11 февраля, 17:54

Веснина — о поражении Касаткиной: «Рыбакина доминировала на корте от начала до конца»

Веснина подвела итоги матча Рыбакина — Касаткина
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Елены Рыбакиной над Дарьей Касаткиной (6:1, 6:4) в финале турнира в Абу-Даби.

«Очень уверенная победа Елены Рыбакиной. Дарья Касаткина — большая молодец. Она смогла дойти до финала с хорошими победами по ходу турнира. Но объективно в финале Рыбакина была сильнее. Касаткиной очень тяжело играть против такой мощной теннисистки с такой подачей, потому что подачи — это не ее конек и главный козырь. Поэтому Рыбакина сегодня доминировала на корте от начала до конца. Во втором сете у Дарьи был шанс, но Рыбакина действовала безупречно», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финальном матче турнира в Абу-Даби — 6:1, 6:4. Длительной встречи составила 1 час 11 минут.

Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере. Спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге. У Касаткиной шесть побед на турнирах WTA, она идет на 14-й позиции в рейтинге.

Дарья Касаткина
Елена Веснина
Елена Рыбакина
0
Читайте также
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина обыграла Касаткину и стала победительницей турнира в Абу-Даби

Ольховский — о поражении Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби: «Рыбакина просто была сильнее»
Новости
RSS RSS
Все новости