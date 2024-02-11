Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Елены Рыбакиной над Дарьей Касаткиной (6:1, 6:4) в финале турнира в Абу-Даби.

«Очень уверенная победа Елены Рыбакиной. Дарья Касаткина — большая молодец. Она смогла дойти до финала с хорошими победами по ходу турнира. Но объективно в финале Рыбакина была сильнее. Касаткиной очень тяжело играть против такой мощной теннисистки с такой подачей, потому что подачи — это не ее конек и главный козырь. Поэтому Рыбакина сегодня доминировала на корте от начала до конца. Во втором сете у Дарьи был шанс, но Рыбакина действовала безупречно», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финальном матче турнира в Абу-Даби — 6:1, 6:4. Длительной встречи составила 1 час 11 минут.

Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере. Спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге. У Касаткиной шесть побед на турнирах WTA, она идет на 14-й позиции в рейтинге.