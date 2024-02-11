Рыбакина обыграла Касаткину и стала победительницей турнира в Абу-Даби
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финальном матче турнира в Абу-Даби — 6:1, 6:4. Длительной встречи составила 1 час 11 минут.
Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере. Спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге. У Касаткиной шесть побед на турнирах WTA, она идет на 14?й позиции в рейтинге.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:1, 6:4
Новости