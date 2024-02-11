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11 февраля, 17:22

Рыбакина обыграла Касаткину и стала победительницей турнира в Абу-Даби

Виктория Кравченко
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Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финальном матче турнира в Абу-Даби — 6:1, 6:4. Длительной встречи составила 1 час 11 минут.

Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере. Спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге. У Касаткиной шесть побед на турнирах WTA, она идет на 14?й позиции в рейтинге.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:1, 6:4

Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
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