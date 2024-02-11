Ольховский — о поражении Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби: «Рыбакина просто была сильнее»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале турнире WTA в Абу-Даби.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу казахстанской теннисистки. В конце второго сета игра прерывалась из-за дождя.

«Здесь я бы не стал говорить о том провальный матч или нет. Дело в другом, бывают такие игры, но Рыбакина была просто сильнее», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Рыбакина выиграла седьмой титул WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Касаткина последний раз завоевывала трофей летом 2022 года — тогда она стала чемпионкой турнира в канадском Гранби.