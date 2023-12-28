Елена Веснина объявила, что вернется в теннисный тур в 2024 году

Российская теннисистка Елена Веснина объявила, что вернется в тур в следующем году.

«Пора поделиться с вами одной новостью. Увидимся на корте в 2024 году», — написала 37-летняя спортсменка в соцсетях, выложив видео с тренировок.

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио теннисистка завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.

В мае этого года Веснина сообщила о рождении второй дочери.