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Сегодня, 19:12

Елена Веснина объявила, что вернется в теннисный тур в 2024 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина объявила, что вернется в тур в следующем году.

«Пора поделиться с вами одной новостью. Увидимся на корте в 2024 году», — написала 37-летняя спортсменка в соцсетях, выложив видео с тренировок.

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио теннисистка завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.

В мае этого года Веснина сообщила о рождении второй дочери.

Теннис
Елена Веснина
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