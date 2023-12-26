Соболенко считает матчи против Рыбакиной и Свентек хорошей подготовкой к новому сезону

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победах над первой ракеткой мира Игой Свентек и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной на турнире Мировая теннисная лига.

«Мы провели много отличных игр друг против друга. Честно говоря, мы не отыграли весь матч, а сыграли только сет. Конечно, очень хорошо проводить такие встречи перед началом следующего сезона. Я думаю, что мы показали действительно отличный теннис, отличный уровень, и очень здорово, что это было в преддверии нового сезона», — приводит Tennis World слова спортсменки.

25-летняя Соболенко занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Первым официальным соревнованием для белорусской теннисистки в сезоне-2024 станет турнир в Брисбене, который пройдет с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.