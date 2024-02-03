Александрова вышла в финал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла хорватку Донну Векич в полуфинале турнира WTA 500 в Линце (Австрия).

Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Девушки провели на корте 3 часа 10 минут.

21-я ракетка мира Александрова 12 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 34-й ракетки мира Векич 9 эйсов, 11 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале турнира Александрова сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, WC).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Донна Векич (Хорватия, 3) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)