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3 февраля, 18:57

Тарпищев заявил, что Павлюченковой по силам обыграть Остапенко на турнире в Линце

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянки Анастасии Павлюченковой на победу в матче против представительницы Латвии Елены Остапенко в полуфинале турнира в Линце.

«Остапенко играет в размашистый теннис и будет иметь небольшое преимущество, но она по зубам Павлюченковой. Тут вопрос физических и моральных кондиций нашей теннисистки. От психики многое будет зависеть. Если с этим будет все в порядке, то Павлюченкова может рассчитывать на успех и выход в финал», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проходит с 29 января по 4 февраля. В прошлом году победительницей соревнования стала россиянка Анастасия Потапова.

Источник: https://tass.ru/sport/19893133
Теннис
Шамиль Тарпищев
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