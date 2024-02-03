Тарпищев заявил, что Павлюченковой по силам обыграть Остапенко на турнире в Линце

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянки Анастасии Павлюченковой на победу в матче против представительницы Латвии Елены Остапенко в полуфинале турнира в Линце.

«Остапенко играет в размашистый теннис и будет иметь небольшое преимущество, но она по зубам Павлюченковой. Тут вопрос физических и моральных кондиций нашей теннисистки. От психики многое будет зависеть. Если с этим будет все в порядке, то Павлюченкова может рассчитывать на успех и выход в финал», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проходит с 29 января по 4 февраля. В прошлом году победительницей соревнования стала россиянка Анастасия Потапова.