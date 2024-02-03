Павлюченкова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Линце уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету 32-летней россиянки 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 7. У 26-летней латвийки 9 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале Остапенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:3