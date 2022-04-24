Дзаламидзе и Рахимова проиграли в финале парного турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова проиграли в финале парного турнира в Стамбуле.

Они проиграли чешке Марие Боузковой и испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 25 минут.

Дзаламидзе и Рахимова допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. Их соперницы сделали одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 8.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания, 3) — Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 6:4