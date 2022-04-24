Свентек: «Самсонова сыграла на уровне топ-8. Мы обе вели борьбу до последнего удара»

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась впечатлениями от победы в полуфинале турнира в Штутгарте против россиянки Людмилы Самсоновой (6:7, 6:4, 7:5).

«Матч получился тяжелым, он напоминал марафон. Были и удачные моменты, и не очень, но я старалась сохранять концентрацию, находить решения. Самсонова отлично играла, нужно отдать ей должное. Понятия не имею, как смогла отыграться. Я не хотела сдаваться, продолжала искать решение. На мой взгляд, Людмила сыграла на уровне топ-8. Мы обе вели борьбу до последнего удара. И мне повезло, что удалось сделать брейк при счете 5:5 в третьем сете», — приводит слова Свентек официальный сайт WTA.

Россиянка выиграла первый сет на тай-брейке. Таким образом, Самсонова прервала серию Свентек из 28 выигранных сетов. Эта серия началась в марте с матча против Анжелик Кербер в Индиан-Уэллс.

В финале Свентек предстоит сыграть с Ариной Соболенко из Белоруссии.