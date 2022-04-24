Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:46

Свентек выиграла теннисный турнир в Штутгарте

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 6:2, 6:2 в финале турнира в Штутгарте.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 20-летняя Свентек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка, а 23-летняя Соболенко отметилась лишь шестью ошибками при подаче.

Свентек довела свою победную серию до 23 матчей. Для нее это седьмой титул в карьере и четвертый в нынешнем сезоне.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:2, 6:2

Арина Соболенко
Ига Свентек
2
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзаламидзе и Рахимова проиграли в финале парного турнира в Стамбуле
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости