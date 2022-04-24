Свентек выиграла теннисный турнир в Штутгарте

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счетом 6:2, 6:2 в финале турнира в Штутгарте.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 20-летняя Свентек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка, а 23-летняя Соболенко отметилась лишь шестью ошибками при подаче.

Свентек довела свою победную серию до 23 матчей. Для нее это седьмой титул в карьере и четвертый в нынешнем сезоне.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:2, 6:2