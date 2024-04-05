Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Россиянка Дарья Касаткина победила румынку Жаклин Кристьян в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

Матч длился 2 часа 43 минуты.

Касаткина за игру сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 10 из 20 брейк-пойнтов. У Кристьян — 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

11-я ракетка мира вышла в полуфинал и встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 12).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:3