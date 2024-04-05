Азаренко проиграла Пегуле в 1/4 финала турнира в Чарльстоне, не реализовав 4 матчбола

Белоруска Виктория Азаренко проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) — 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).

Матч длился 2 часа 37 минут.

Азаренко отыграла четыре матчбола, уступая в решающем сете — 4:5. На тай-брейке белоруска не реализовала ни одного из своих четырех матчболов.

Пегула вышла в полуфинал и встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)