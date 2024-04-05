Хаочин и Кудерметова проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Чарльстоне

Чань Хаочин и Вероника Кудерметова проиграле японкам Эри Ходзуми и Макото Ниномии в четвертьфинале турнира в Чарльстоне в парном разряде — 6:4, 0:6, 10:5.

В полуфинале Ходзуми и Ниномия сыграют с победителями матча Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс (США, WC) — Оливия Николлс/Хизер Уотсон (Великобритания).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — 6:4, 0:6, 10:5.