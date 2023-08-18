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Сегодня, 15:53

Чесноков считает, что у Касаткиной не было шансов обыграть Соболенко

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что белорусская теннисистка Арина Соболенко владела инициативой в матче третьего круга турнира в Цинциннати против россиянки Дарьи Касаткиной и не оставила ей никаких шансов на победу.

«Если Соболенко почувствует уверенность, она начинает сносить любого игрока, что вчера и произошло. Она уверенно выиграла важные два-три мяча, которые решили исход матча. Соболенко здорово подавала, и я даже не видел, за счет чего Касаткина могла бы победить, просто не было никаких шансов. Инициатива была полностью у Соболенко, она сама забивала, сама ошибалась», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Касаткина уступила Соболенко в третьем круге «мастерса» в Цинциннати со счетом 3:6, 3:6. Следующей соперницей белорусской теннисистки станет Онс Жабер из Туниса.

Источник: https://tass.ru/sport/18538507
Теннис
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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